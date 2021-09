O Papa Francisco recebeu este sábado em audiência o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com quem abordou a "situação dos refugiados afegãos", um dia antes de viajar para a Hungria e Eslováquia, dois países contra o acolhimento de migrantes.

Na reunião, que ocorreu "numa atmosfera cordial, trataram-se alguns temas políticos internacionais e regionais, com atenção à situação dos refugiados afegãos", informou o Vaticano, citado pela agência Efe.

Já o presidente do Conselho Europeu escreveu nas suas redes sociais que manteve "um diálogo sobre os desafios globais" com o Papa.

Dialogue on global challenges with @Pontifex today.



The future of the #EU is a work of constant progress.



Our values to protect and improve peoples' lives are now more essential than ever.



The recent developments in Afghanistan and Ethiopia require our unrelenting support. pic.twitter.com/XALZTqNcFy