O Papa Francisco garantiu hoje numa mensagem aos iraquianos que visita o país como um "peregrino da paz, depois de anos de guerra e terrorismo".

O Papa Francisco sublinhou ainda o seu "desejo de orar com irmãos e irmãs de outras tradições religiosas", considerando o povo iraquiano como "uma única família de muçulmanos, judeus e cristãos".

Vocês ainda têm nos vossos olhos as imagens de casas destruídas e igrejas profanadas, e no coração as feridas causadas por laços quebrados e casas abandonadas", disse numa parte da sua mensagem dirigida mais especificamente aos cristãos.