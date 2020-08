O Papa Francisco doou, ao Brasil, 18 ventiladores e seis ecógrafos portáteis para uso no combate à covid-19. A entrega oficial dos equipamentos foi realizada este domingo, pelo Cardeal Orani João Tempesta, do Rio de Janeiro, ao Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF).

Segundo a diocese do Rio de Janeiro, aquele hospital é a única entidade beneficiada pela doação. O hospital particular tem hoje 15 doentes internados com o novo coronavírus, nove dos quais nos cuidados intensivos.

“Com estes equipamentos, teremos como salvar mais vidas e cuidar do ser humano. Isso é o que mais importa neste momento tão delicado”, disse o diretor do HSF, Frei Paulo Batista, citado pela CNN Brasil.

“O Santo Padre, Papa Francisco, tem-se preocupado em arranjar soluções concretas para este momento em que há muita contaminação pela covid-19 e tem oferecido a vários ambulatórios e hospitais do mundo inteiro alguns aparelhos para ajudar a solucionar o problema. Aqui, ao Brasil, chegaram ventiladores, e outros aparelhos que também estão a ser distribuídos de norte a sul do país”, realçou o cardeal.

Todos os equipamentos deverão começar a ser utilizados nos próximos dias.