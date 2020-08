O Papa Francisco pediu diálogo construtivo e respeito pela legalidade internacional para resolver a situação no Mediterrâneo oriental, que opõe há meses a Grécia e a Turquia.

“Sigo com preocupação a situação no Mediterrâneo oriental, repleta de focos de instabilidade”, disse Francisco no final da oração dominical do Angelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.