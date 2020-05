Duas adolescentes paquistanesas terão sido mortas a tiro por um familiar, depois de terem aparecido num vídeo, que foi publicado nas redes sociais, com um rapaz.

De acordo com o The Guardian, o crime ocorreu em Shaam Plain Garyom, na quinta-feira, e as duas raparigas tinham 16 e 18 anos.

A polícia local confirmou a detenção de dois homens, suspeitos de estarem relacionados com a morte das jovens: o pai de uma das vítimas e o irmão.

De acordo com a publicação, poderá tratar-se de um crime de “proteção de honra”.

As autoridades confirmaram que “uma terceira rapariga e o rapaz estão vivos e que, agora, a prioridade é a proteção desta jovem”.

O vídeo foi gravado há cerca de um ano, mas só se tornou publico recentemente.

Ativistas de Direitos Humanos acreditam que, por ano, mais de mil mulheres sejam assassinadas por crimes “de honra”.

Esta notícia traz à memória o incidente que ocorreu há oito anos, quando três mulheres foram assassinadas depois de ser divulgado um vídeo em que as três apareciam a bater palmas e a cantar num casamento, enquanto dois rapazes dançavam.