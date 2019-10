Pelo menos 70 pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta quinta-feira num comboio no Paquistão. O incidente aconteceu na província de Punjab, no leste do país.

Dezenas de pessoas ficaram feridas.

Um fogão a gás esteve na origem do incêndio. As chamas deflagraram quando alguns passageiros preparavam o pequeno-almoço, no comboio em andamento, em violação das normas em vigor, disse o ministro dos Transportes Ferroviários paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad.

O incidente ocorreu num comboio muito popular, conhecido como "Tezgam Express", que faz a ligação entre as cidades de Karachi e Rawalpindi.

O primeiro-ministro do país, Imran Khan, lamentou a tragédia, partilhando uma mensagem no Twitter. O governante anunciou que pediu um inquérito urgente.

Deeply saddened by the terrible tragedy of the Tezgam train. My condolences go to the victims' families & prayers for the speedy recovery of the injured. I have ordered an immediate inquiry to be completed on an urgent basis.