Os duques de Cambridge encontram-se numa visita oficial ao Paquistão que termina esta sexta-feira e, no penúltimo de viagem, sofreram um susto quando regressavam a Islamabad depois de terem estado em Lahore.

O príncipe William e Kate Middleton passaram a quinta-feira em Lahore, região onde a princesa Diana também esteve em 1996, e começaram o dia com uma visita a uma escola do governo e um jogo de criquet, antes de seguirem para a Mesquita Badshahi.

O momento mais emocionante do dia aconteceu quando os duques visitaram o mesmo hospital em que a princesa de Gales esteve há 23 anos. No Hospital Shaukat Khanum Memorial e Centro de Investigação, William e Kate estiveram na ala pediátrica onde conversaram, brincaram e até "beberam" chá com as crianças. A duquesa virou mesmo princesa, ao receber uma tiara de uma menina de sete anos que ali se encontra internada.

No final da agenda, os duques embarcaram no avião da Força Aérea, acompanhados pela comitiva e pelos membros da comunicação social que acompanham a viagem, para fazerem a ligação de 25 minutos entre as duas cidades paquistanesas.

Mas, o que seria uma curta viagem, acabou por se tornar num susto para muitos dos passageiros, como mostraram alguns dos jornalistas no Twitter.

A mid-air drama for the Duke and Duchess of Cambridge - and the entire press pack - as storms force our RAF Voyager to twice abandon landing in Islamabad and return to #Lahore The pilot circled for an hour but the lightening - and turbulence - was so bad we had to fly back. pic.twitter.com/mvTRVfHhiW — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 17, 2019

Those big flashes are the RAF Voyager, carrying William, Kate and travelling media, going through lighting - two aborted landings at Islamabad due to the storm and we’re back in Lahore @PA pic.twitter.com/6q45Em3E53 — Emma Louise Bowden (@emmabowds) October 17, 2019

O piloto ainda tentou aterrar o avião duas vezes, apesar da tempestade e da forte turbulência, mas acabaria por regressar a Lahore.

Segundo relatam os jornalistas internacionais no voo, assim que foi seguro, o príncipe William aproximou-se dos membros da comunicação social para se assegurar que todos estavam bem e até brincou com a situação.

"Era eu que estava a pilotar", terá dito.

Os duques acabaram por passar a noite em Lahore e regressam de manhã a Islamabad para cumprir o último dia de agenda no Paquistão.