Responsáveis da autoridade de aviação civil do Paquistão referiram que existem pelo menos dois sobreviventes entre os 107 passageiros e tripulantes do avião da companhia aérea estatal do Paquistão que se despenhou esta manhã numa área residencial de Karachi.

Os dois responsáveis pronunciaram-se sob anonimato pelo facto de não estarem autorizados a prestar declarações aos ‘media’, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Previamente, o presidente do município de Karachi tinha revelado não existirem sobreviventes. As televisões locais exibiram imagens de um homem numa maca e referiram que sobreviveu ao desastre.

Diversas testemunhas referiram que o Airbus A320 terá tentado aterrar duas ou três vezes antes de se despenhar numa área residencial perto do aeroporto internacional Jinnah. Esta área residencial, conhecida como Model Colony, é uma zona pobre e com forte densidade populacional.

O presidente do município de Karachi, Wasim Akhtar, disse que pelo menos cinco ou seis casas foram destruídas no embate. No imediato não foram reveladas as vítimas entre as pessoas que habitam neste bairro.

Karachi, sul do Paquistão, junto ao oceano Índico e com 16 milhões de habitantes, é considerada a capital financeira do país asiático.

O avião proveniente de Lahore (norte) transportava 99 passageiros e oito membros da tripulação, revelou previamente Abdul Sattar Kokha, porta-voz da autoridade de aviação civil do país.

A autoridade de aviação civil também indiciou que o piloto emitiu um pedido de socorro ao indicar que tinha perdido um motor. Estava a tentar aterrar no aeroporto das proximidades quando o avião se despenhou.

Um residente da zona, Abdul Rahman, disse ter visto o avião circular pelo menos três vezes, parecendo tentar aterrar, antes de cair sobre várias casas.

A polícia e os militares isolaram a área e o exército indicou na rede social Twitter ter enviado para o local do acidente uma força de intervenção rápida.

A catástrofe acontece alguns dias após o Paquistão ter autorizado o recomeço dos voos comerciais internos. Durante mais de um mês, as ligações domésticas estiveram suspensas para evitar a propagação do novo coronavírus e realizaram-se raros voos internacionais.

O pior acidente de viação nos últimos anos no Paquistão ocorreu em 2010. Um Airbus 321 do da empresa privada Airblue, voando de Karachi para Islamabad, caiu nas colinas pouco antes de aterrar na capital, matando as 152 pessoas a bordo.