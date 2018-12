A violência que deixou Paris em estado de sítio este sábado resultou em 133 feridos, entre os quais 23 polícias, e 412 detidos. O balanço foi feito pela prefeitura da capital francesa este domingo.

Mais de 5.000 pessoas do movimento “coletes amarelos” concentram-se no sábado nas ruas parisienses, num protesto marcado por confrontos entre manifestantes e agentes da polícia. Houve registo de lojas vandalizadas e carros incendiados e a polícia lançou granadas de gás lacrimogéneo e canhões de água, num cenário de autêntico caos.

Agora, o governo francês estuda todas as hipóteses para evitar que os tumultos não se voltem a repetir. O porta-voz do governo, Benjamin Griveau, afirmou, numa entrevista à Europe 1, que o executivo admite até decretar o estado de emergência.

Devemos refletir sobre as medidas que podemos tomar”, começou por dizer o governante.

Griveau explicou que numa reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro, Édouard Philippe, e o ministro do Interior, Christophe Castaner, serão discutidas as medidas a tomar para evitar novos tumultos.

Não há dúvida de que cada fim de semana se torna um novo ritual de violência”, disse Griveau.

No sábado, Macron, garantiu que “nunca aceitará a violência"

Nada justifica que as forças da ordem sejam atacadas, que as lojas sejam saqueadas, que os transeuntes ou os jornalistas sejam ameaçados, que o Arco do Triunfo esteja contaminado”, afirmou o chefe de Estado, em Buenos Aires, na Argentina, no final da cimeira do G20.

O movimento dos "coletes amarelos" começou com o descontentamento em relação à taxa dos produtos petrolíferos, mas rapidamente passou a envolver outras queixas relacionadas com o custo de vida.

Em Paris, o protesto dos "coletes amarelos" reuniu cerca de 5.000 pessoas, mas segundo os dados do Minsitério do Interior Francês, foram cerca de 75.000 os manifestantes que saíram à rua em todo o país. E os "coletes amarelos" já fizeram saber que, se for necessário, voltarão na próxima semana.