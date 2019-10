Foi há precisamente 130 anos que o Moulin Rouge abriu as portas pela primeira vez.

Estávamos no auge da Belle Époque e depressa se tornou na objetivação do sonho de diversão interminável e da vida boémia.

O Can Can começou a encantar em 1889. Mais de um século depois as plumas, danças ousadas e charme continuam atuais, a fazer as delícias de quem por lá passa.

Bailarinas de todo o mundo chegaram a Paris para serem protagonistas de um cabaret que já deu nome a um filme de Hollywood.