As autoridades de França afastam a possibilidade de o incêndio de Notre Dame, que consumiu a torre da Catedral no dia 15 de abril, posso ter tido origem em mão criminosa. A Procuradoria aponta a negligência como causa provável.

Uma falha elétrica ou até mesmo um cigarro mal apagado podem ter feito crescer até às grandes dimensões as chamas que destruíram o monumento naquele final de dia na capital francesa, acredita o procurador, citado pelo Figaro.

Se certas falhas, que podem explicar a propagação do incêndio, foram trazidas à tona, as investigações realizadas até esta data não foram ainda capazes de determinar as causas do incêndio", esclareceu Remy Heitz em comunicado esta quarta-feira.