A Torre Eiffel foi evacuada esta segunda-feira depois de um homem ter escalado o monumento parisiense.

O alerta foi dado ao início da tarde desta segunda-feira. As autoridades começaram a evacuação por volta das 15:30 (hora local).

O homem foi visto no segundo andar, a cerca de 149 metros de altura, a tentar escalar o monumento. Imagens foram partilhadas nas redes sociais.

Someone appears to be scaling the Eiffel Tower right now (h/t @jimforkincnbc | picture via APTN) pic.twitter.com/HOObFv8dap — Steve Kopack (@SteveKopack) May 20, 2019

WHY WOULD YOU CLIMB UP THE EIFFEL TOWER pic.twitter.com/wynQOUl2vR — Paige (@PaigeMcSorley) May 20, 2019

As visitas de turistas também foram canceladas.

⚠️ 🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite. 🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019

Uma equipa do GRIMP, um grupo de intervenção dos bombeiros de Paris destacada para ambientes perigosos, foi mobilizada para o local.