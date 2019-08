Um pequeno avião aterrou numa movimentada autoestrada, nos EUA, esta sexta-feira.

Eram cerca de 8:15 horas da manhã, quando o avião aterrou, em plena Estrada Estadual 7, em Parkland, em Washington.

De acordo com as autoridades, o piloto conseguiu aproveitar um momento em que não passavam carros para aterrar, depois de ter tido um problema no sistema de combustível. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um polícia que estava perto do local ainda acabou por ajudar o piloto, a empurrar o avião para fora da estrada.

Veja as imagens incríveis desta aterragem.