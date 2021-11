A espanhola Iratxe García Pérez foi esta quarta-feira reconduzida como líder dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu para a segunda parte da legislatura, anunciou o grupo, que integra a delegação do PS à assembleia europeia.

Honoured and grateful for my colleagues’ trust to continue as president of @TheProgressives.



🌹✊Together, we’ve come a long way but we still have a lot to do to strengthen our Union & bring about more solidarity, sustainability, equality and a just transition for all. pic.twitter.com/aukA3opJat