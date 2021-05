Uma mãe foi espancada num parque de diversões de Madrid, em San Martín de la Vega, por defender o filho autista. O caso aconteceu no passado dia 2 de maio e chega agora a tribunal, segundo conta a agência de notícias espanhola EFE.

A vítima, de 38 anos, foi atacada e atirada ao chão depois de abordar um homem, com cerca de 40 anos, que tinha gozado com o seu filho. Mayte foi agredida com tal violência que perdeu a consciência durante o ataque, ocorrido na presença de Jimy, de 11 anos.

A criança dirigia-se com os amigos para uma das atrações do Parque Warner, quando foi abordada por um homem, que lhes perguntou porque tinham passado à frente de todos. O grupo explicou que tinha um passe para pessoas com necessidades especiais que lhes dava prioridade, ao que o suspeito respondeu: "Sim, sim... eu também sou atrasado como tu."

Por ter vertigens, a mãe de Jimmy não acompanhou o filho e também não se apercebeu da abordagem. Quando saiu, Jimy contou à mãe o que sucedeu, mas não deu muita importância.

Só quando, mais tarde, numa outra atração do parque, um teatro, se sentaram relativamente próximos, é que o menino de 11 anos começou a ficar nervoso, não parando de dizer "está ali o homem mau".

No final do espetáculo, a mãe dirigiu-se ao homem para condenar as palavras dirigidas ao filho e aquele, sem nada dizer, empurrou-a e atirou-a ao chão, batendo-lhe no rosto até a mulher perder os sentidos.

A segurança do parque conseguiu deter o homem até à chegada da Guardia Civil, enquanto a vítima foi assistida também por funcionários do espaço.

Dois dias depois da agressão, Mayte dirigiu-se à associação ProTGD, que promove a qualidade de vida das pessoas com autismo e das suas famílias, para pedir aconselhamento jurídico, com o caso a seguir para tribunal.