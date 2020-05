Os que estão à procura de alguma emoção no Japão poderão, outra vez, desfrutar dos parques de diversão do país, que estão a reabrir após meses de confinamento, mas há um pedido especial para todos: não se pode gritar.

Esta é apenas uma diretriz da longa lista que os grandes operadores dos parques estão a desenvolver, de forma a garantir a segurança de hóspedes e funcionários, perante a pandemia do novo coronavírus.

E perante esta situação, há outras recomendações que já eram esperadas, tal como a desinfeção dos espaços, medição da temperatura corporal e uso de máscara, enfatizando a importância do distanciamento social.

Mas decerto que o pedido “insólito” está a surpreender os visitantes, uma vez que uma das atrações mais procuradas nos parques temáticos são as montanhas russas, onde agora as pessoas estão proibidas de gritar ou bater palmas.

As diretrizes referem ainda que, se for difícil alguns funcionários usarem máscaras devido á natureza do seu trabalho – artistas por exemplo – eles devem manter uma distância de, pelo menos, um metro dos visitantes.

O atendimento direto ao cliente também vai sofrer alterações, com ordens para se manterem apenas as conversas essenciais e o mais curtas possíveis.

“Face a uma nova forma de atender o cliente, mesmo usando uma máscara, podem usar-se outras formas de comunicação com os visitantes, como o olhar e gestos com as mãos”, refere uma das sugestões, nota a CNN.

As diretrizes foram emitidas pela Associação de Parques Temáticos do Leste e Oeste do japão, que englobam mais de 30 operadores de parques de diversões no país, incluindo a Oriental Land Company e a Universal Studios Japan.