O corpo de uma criança foi encontrado no trem de aterragem de um avião da companhia Air France, que aterrou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, vindo da Costa do Marfim.

A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi descoberto no trem de aterragem do aparelho que fazia o voo AF 703 que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle no dia 7 de janeiro de 2020", escreveu a companhia no Twitter na manhã desta quarta-feira.

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) 8 de janeiro de 2020

A Air France lamentou ainda este "drama humano" e revela que tem em curso um inquérito para apurar as circunstâncias do que aconteceu.

Segundo a AFP, a criança teria cerca de dez anos.