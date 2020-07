O Japão continua a ser o país com o passaporte mais poderoso do mundo, de acordo com o Henley Passport Index, um ranking mundial que dita a liberdade de viagem de seus cidadãos e que faz uma classificação dos países que podem visitar outros sem a necessidade de um visto prévio.

Os japoneses contam com o documento que abre mais portas pelo mundo, pelo terceiro ano consecutivo. O passaporte japonês garante a entrada em 191 países, de acordo com a CNN.

Em segundo lugar está o passaporte de Singapura - aceite em 190 países - e, em terceiro lugar, aparece Coreia do Sul e a Alemanha, com a aceitação garantida em 189 países.

Itália, Finlândia, Espanha e Luxemburgo aparecem em quarto lugar, com 188 destinos, logo seguidos de países como a Dinamarca e Áustria (187).

Portugal subiu uma posição e está agora no sexto lugar da tabela, lado a lado com a Suécia, França, Países Baixos e Irlanda, em que a entrada está garantida em 186 países.

De destacar é a posição dos Emirados Árabes Unidos, que continuam na 18ª posição, depois de já terem estado no lugar 47.

Afeganistão mantém-se na última posição

A contrastar com estas posições cimeiras há vários países no fim da tabela. É o caso da Coreia do Norte, onde os cidadãos apenas podem entrar em 39 destinos, sem a necessidade de um visto prévio.

Nas últimas três posições estão a Síria (29 destinos), o Iraque (28 destinos) e o Afeganistão, que se mantém em último lugar, dando acesso a apenas 26 destinos no mundo.

O Henley Passport Index tem como base os dados fornecidos pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), abrangendo 199 passaportes e 227 destinos de viagem. É atualizado em tempo real ao longo de todo o ano, à medida que as mudanças na política de vistos entram em vigor.

Confira a lista dos passaportes mais poderosos:

1. Japão (191 destinos)

2. Singapura (190)

3. Coreia do Sul, Alemanha (189)

4. Itália, Finlândia, Espanha, Luxemburgo (188)

5. Dinamarca, Áustria (187)

6. Suécia, França, Portugal, Países Baixos, Irlanda (186)

7. Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Bélgica (185)

8. Grécia, Nova Zelândia, Malta, República Checa (184)

9. Canadá, Austrália (183)

10. Hungria (181)

No fim da tabela estão:

103. Coreia do Norte (39 destinos)

104. Líbia, Nepal (38)

105. Somália, Iémen (33)

106. Paquistão (32)

107. Síria (29)

108. Iraque (28)