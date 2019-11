Mais de 2.000 pássaros apareceram mortos junto a um lago da Índia e ninguém sabe porquê.

O lago salgado de Sambhar é o maior lago salgado do interior da Índia e está localizado no estado do Rajastão, a 80 quilómetros da cidade de Jaipur.

Quando está cheio, o lago cobre uma área de 190 quilómetros quadrados. Apesar de ser muito salgado para várias espécies, o lago costuma reunir muitos animais como flamingos, cegonhas e patos.

Mas no domingo, 2.400 pássaros foram encontrados mortos, espalhados por uma vasta área junto ao lago. Entre as carcaças encontradas, há 20 espécies de aves migratórias que se deslocam para este lago todos os anos.

As autoridades de conservação indianas ainda não conseguiram apurar a causa destas mortes.

O governador do estado de Rajastão, Ashok Gehlot, afirmou que a situação é preocupante. Em mensagens partilhadas no Twitter, Gehlot explicou que já foram recolhidas amostras da água do lago e que estas foram enviadas para análises laboratoriais.

The death of birds at #SambharLake is very worrying. State govt hs tkn all necessary steps to first find out what is causing loss of avian lives n also to tk immediate steps to prevent deaths during this migratory season. Protecting flora & fauna remains one of our top priorities — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 13, 2019

Uma das hipóteses em cima da mesa, segundo o responsável, é que as forte chuvas em Sambhar tenham aumentado o nível de sal da água, tornando-a tóxica para muitos animais.

A ground level assessment is that due to heavy rains in Sambhar, lots of new waterbodies have been formed after a gap of some years, raising saline level and causing toxicity. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 13, 2019

Mas as autoridade estão também a investigar a possibilidade de a água ter sido contaminada ou de ter havido algum envenenamento através da proliferação de algas.