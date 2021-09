A apresentação do certificado covid, ou “passe verde”, vai ser obrigatória para todos os trabalhadores em Itália, vai anunciar o governo na quinta-feira, segundo a imprensa italiana.

A medida tem a aprovação de todas as regiões administrativas do país e vai aplicar-se tanto no setor público como no privado, a partir de meados de outubro, avança o Corriere dela Sera.

De acordo com o diário italiano o decreto ainda está a ser afinado, mas é já garantido que a partir do próximo mês para entrar em escritórios ou fábricas, é preciso estar vacinado com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, ter recuperado da covid-19 nos últimos nove meses ou testar negativo nas 48 horas antes de ir trabalhar.