Morreu o primeiro cão a testar positivo para o novo coronavírus, nos Estados Unidos, segundo a National Geographic. O animal teve sintomas parecidos aos dos humanos infetados com Covid-19.

Buddy, um pastor alemão com sete anos, adoeceu em abril, na mesma altura em que o seu dono, Robert Mahoney, já estava a recuperar da doença. De acordo com relatos dos donos, o animal parecia ter o nariz entupido e dificuldades em respirar e a sua condição piorou com o passar dos meses.

Os donos de Buddy, Mahoney e a sua esposa, Allison, acabaram por levar o animal a uma clínica. Perante o agravar do seu estado de saúde, o animal acabou por ser abatido, a 11 de julho.

Não é claro se o pastor alemão morreu devido a complicações devido ao novo coronavírus ou de outra doença, uma vez que, após várias análises, os veterinários acreditam que Buddy tinha um linfoma.

De acordo com a National Geographic, doze cães e dez gatos já testaram positivo para a Covid-19, nos Estados Unidos.

