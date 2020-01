O ex-rei da Bélgica Alberto II, de 85 anos, reconheceu que é o pai de uma filha que nasceu de uma relação fora do casamento, depois de ter sido forçado a dar uma amostra de ADN e de ter sido comprovada a paternidade.

Há cerca de duas décadas que a artista belga Delphine Boël, de 51 anos, queria ver reconhecida legalmente a paternidade de Alberto II, que sempre negou qualquer relação com a mãe de Delphine, a baronesa Sybille de Selys Longchamps.

Em 2013, quando Alberto II abdicou do trono em favor do filho Philippe, a baronesa de Selys Longchamps falou pela primeira vez da relação que mantivera com o rei.

Pensei que não podia ter filhos porque tinha tido uma infeção", explicou, dizendo que a relação com o rei tinha durado entre 1966 e 1984. "Não tomámos precauções", disse, assinalando que Delphine conheceu o verdadeiro pai na infância e que ele, apesar de nunca se ter assumido como figura paternal, era "muito doce com ela".

Foi um período bonito", frisou.

Depois de abdicar do trono - alegando problemas de saúde - Alberto II perdeu a imunidade, ficando sujeito às ações com que a filha entrou na justiça nesse mesmo ano. Em maio do ano passado, foi ameaçado com uma multa diária de 5000 euros enquanto recusasse dar uma amostra de ADN para se averiguar se era ou não o pai biológico da artista.

Os resultados do teste foram agora conhecidos, tendo o advogado de Alberto II emitido um comunicado em que admite que o ex-rei reconhece Delphine Boël como a sua quarta filha.

Sua majestade o rei Alberto II tomou nota dos resultados do teste de ADN, com o qual cooperou a pedido do tribunal de recurso de Bruxelas. As conclusões científicas mostram que é o pai biológico da senhora Delphine Boël".

O comunicado acrescenta ainda que "o rei Alberto insiste que desde o nascimento da senhora Delphine Boël ele não esteve envolvido em qualquer decisão familiar, social ou de educação que lhe diga respeito, e que sempre respeitou o laço que existia entre a senhora Delphine Boël e aquele que é legalmente o seu pai".