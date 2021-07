O Reino Unido avançou esta segunda-feira para o derradeiro passo do desconfinamento, em grande parte baseado naquilo que é o sucesso da vacinação contra a covid-19.

Apesar disso, os dados do principal conselheiro do Governo britânico apontam que há muitos casos de pessoas totalmente vacinadas que estão internadas.

Com efeito, 60% das pessoas internadas com covid-19 já foram totalmente vacinadas, segundo avançou Sir Patrick Vallance.

É expectável que mais de mil pessoas estejam a ser hospitalizadas por dia por causa do aumento das infeções. Sabemos que cerca de 60% das pessoas internadas já foram duplamente vacinadas", disse, num dia em que se registaram quase 40 mil novos casos.

Na semana passada a barreira diária ultrapassou mesmo os 50 mil casos, mas para já os efeitos no Serviço Nacional de Saúde não são muito graves. De resto, com um número de infeções semelhante, morriam mais de mil pessoas por dia em janeiro. Agora, com os mesmos 40/50 mil casos, há dias (como esta segunda-feira), em que as vítimas mortais não ultrapassam as 20.

Os dados de Patrick Vallance foram divulgados durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro.

Afirmando não estar supreendido, o especialista lembrou que nenhuma vacina é 100% eficaz.