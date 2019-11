O papa Francisco entregou no sábado o Prémio Ratzinger ao professor canadiano Charles Taylor e ao teólogo Paul Béré, o primeiro africano a vencer aquele que é considerado o ‘Nobel da Teologia’.

A teologia africana contemporânea ainda é jovem, dinâmica e prometedora. Disso o Padre Béré é um verdadeiro exemplo, ao trabalhar para a interpretação dos textos do Antigo Testamento num contexto de cultura ‘oral’, pondo em prática a experiência das culturas africanas”, disse o papa Francisco na cidade do Vaticano, segundo a agência Ecclesia.

De acordo com a mesma agência, o Papa Francisco quis “encorajar todos quantos se comprometem com a inculturação da fé em África com a contribuição de um estudo original e profundo”.

Originário de Burkino Faso, embora tenha nascido na Costa do Marfim, Paul Béré, concluiu o doutorado no Instituto Bíblico de Roma e ensinou o Antigo Testamento e as línguas bíblicas no ‘O teólogo jesuíta de Abidjan’ (Costa do Marfim) e, mais recentemente, foi nomeado para ensinar no Instituto Bíblico de Roma, destaca a organização não-governamental Diálogo Anglo-Romano-Católico.

Sobre Charles Taylor, a agência Ecclesia, que cita as palavras do papa Francisco, destaca que o professor canadiano “dedicou-se a vários campos, mas, em particular, ao compromisso da sua mente e coração para entender o fenómeno da secularização dos nossos dias, que representa um grande desafio para a Igreja católica, aos cristãos e fiéis.”

“Ele ajuda-nos a encarar, de modo não redutivo, as razões das mudanças na prática religiosa, intuir e procurar novas formas de viver as dimensões transcendentes da alma humana”, afirmou Francisco.

A Fundação ‘Joseph Ratzinger-Bento XVI’ foi criada em 2010 com o objetivo de promover estudos e publicações sobre o trabalho e o pensamento de J. Ratzinger-Bento XVI, e, mais genericamente, promover estudos teológicos.