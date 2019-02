O pedófilo colombiano Juan Carlos Sánchez Latorre, conhecido como “Lobo Mau”, foi condenado, esta quarta-feira, a 60 anos de cadeia, pelo abuso sexual de pelo menos 276 crianças e adolescentes em 2007 e 2008, embora Juan Carlos fosse investigado desde 2005 por suspeitas de ligação a cerca de 50 violações. Confessou os crimes em tribunal.

De acordo com a BBC, que cita a Procuradoria-Geral da República da Colômbia, Latorre, de 37 anos, recebeu a pena máxima por violação e atos sexuais com menores de 14 anos e, por pornografia envolvendo menores de 18.

“Lobo Mau” abordava as vítimas em centros comerciais e lojas de videojogos. Oferecia-lhes dinheiros para comprarem doces e jogos e acabava por convencê-las a acompanhá-lo até à casa onde morava. Era lá que abusava delas.

De acordo com a BBC, que cita a acusação, os que recusavam as investidas acabavam violados repetidas vezes.

Num comunicado, o Ministério Público colombiano afirmou que "as agressões eram fotografadas ou gravadas em vídeo e o material partilhado em redes sociais na Internet com utilizadores de outros países". Usava o pseudónimo Big Bad Wolf (Grande Lobo Mau, em tradução literal) para partilhar o material com uma rede de pedófilos online sedeada no México.

“Lobo Mau" está agora preso na prisão La Picota, em Bogotá. Não compareceu em tribunal e ouviu a sentença por videoconferência.

Foi preso em novembro de 2017, na Venezuela, com documentação falsa. Era considerado fugitivo da justiça há cinco anos. Em setembro de 2018 foi extraditado para ser julgado na Colômbia.