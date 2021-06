Uma ponte pedonal colapsou esta quarta-feira em Washington, nos Estados Unidos.

Segundo informações avançadas pelos bombeiros do estado norte-americano, pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos e tiveram de ser hospitalizadas.

A ponte está localizada no nordeste de Washington D.C. na Kenilworth Avenue e na Polk Street NE, disseram as autoridades. De acordo com a última atualização, não havia ninguém preso sob a ponte após o desabamento.