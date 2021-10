Um casal norte-americano encontrou um diamante amarelo de 4,38 quilates no parque estadual Cratera dos Diamantes, no Arkansas, Estados Unidos.

Noreen Wredberg e o seu marido Michael reformaram-se em 2011 e, desde de então, têm-se dedicado a viajar um pouco por todo o país. Um dos locais que o casal pretendia visitar era precisamente o famoso parque.

O Parque Cratera dos Diamantes é considerado uma "mina aberta ao público" e é alvo de descobertas constantes de pedras preciosas. E o melhor é que os visitantes podem levar consigo os achados.

Noreen e Michael decidiram então explorar o local e tentar a sua sorte. Depois de cerca de 40 minutos de caminhada, a mulher finalmente viu uma pedra a brilhar no solo.

A pedra foi posteriormente examinada ao microscópio pelo Centro de Descobertas de Diamantes do parque.

O diamante de 4,38 quilates é o maior encontrado no parque desde setembro do ano passado, quando um homem descobriu uma pedra preciosa com 9,04 quilates.

