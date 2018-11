Um condutor morreu, terça-feira, depois de ser atingido por um pedregulho atirado de uma ponte pedonal e que lhe acertou no rosto, causando o despiste da viatura em que seguia numa autoestrada em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos.

A vítima, Joe Shelton, de 54 anos, dirigia-se para o trabalho, cerca das 05:00 da manhã, quando foi atingida, perdendo o controlo do carro, que acabou por embater noutro veículo e no rail de proteção da estrada.

De acordo com a Polícia de Nashville, a pedra atingiu o rosto do homem, depois de ter partido o para-brisas do seu carro.

Dado que foi atingido com gravidade, Joe não conseguiu controlar o carro e acabou por bater contra outra viatura e no rail de proteção da estrada 24, localizada no centro de Nashville.

O condutor do outro carro não sofreu ferimentos, mas Shelton acabou por morrer no local.

A polícia de Nashville já iniciou uma investigação para determinar as causas deste acidente.

No comunicado do Departamento da Polícia de Nashville pode ler-se que a investigação determinou que a pedra foi intencionalmente atirada da ponte da avenida e que pode pertencer a um passeio. As autoridades descartaram assim a possibilidade de a pedra pertencer à estrutura da ponte.

Neste ponto da investigação, parece que a pedra foi atirada da ponte da avenida Shelby. Os investigadores determinaram que o objeto mandado não faz parte da estrutura da ponte, mas parece que seja um bloco de um passeio.”

A polícia de Nashville publicou um apelo na rede social Twitter a pedir ajuda a testemunhas que possam saber o(s) autor(es) do crime, que já é considerado homícidio.

MNPD investigating today's 4:54 a.m. death of Joe C. Shelton Jr., 54, on I-24 east near downtown after this chunk of concrete, likely thrown from the Shelby Av Bridge, went thru his windshield. Know who may have done this? 615-742-7463. pic.twitter.com/ehEOPXnfM6 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 20 de novembro de 2018

As autoridades começaram a visionar as câmaras de vigilância do local de forma a descobrir o autor do crime.