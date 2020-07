Um grupo de cientistas marinhos húngaros estava a tentar encontrar formas de proteger e salvar o peixe responsável por um dos melhores caviares do mundo. Uma espécie que já se encontra em vias de extinção.

Mas, em contrapartida, criaram acidentalmente um peixe híbrido: metade peixe-paddle americano e a outra metade um esturjão russo. De acordo com os investigadores, esta espécie pode beneficiar a produção de peixes e diminuir a pegada de carbono da indústria.

a) esturjão russo; b) e c) sturddlefish; d) peixe-espátula - Revista Genes

No estudo, publicado na revista científica Genes, explicam que o objetivo nunca passou por criar um novo peixe, mas sim examinar e observar as células reprodutivas dos dois animais. No entanto, durante o processo, nasceram ovos que deram origem a filhotes híbridos das duas espécies, que acabaram por sobreviver até a fase adulta.

O novo peixe ainda não tem um nome oficial, mas os investigadores batizaram-no de "Sturddlefish".

Por agora, mantém-se nas instalações do Centro Nacional de Pesquisa e Inovação Agrícola da Hungria, de forma a garantir a sua segurança e sobrevivência.