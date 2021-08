O militar que fundou um abrigo para animais no Afeganistão está finalmente em segurança, no Reino Unido. Consigo, e tal como tinha prometido, trouxe quase 200 cães e gatos que estavam à sua responsabilidade.

Paul "Pen" Farthing aterrou este domingo no aeroporto ed Heathrow, em Londres, e pouco depois confessou um "misto de emoções": "Chego a Heathrow com um sucesso parcial. Um misto de emoções e um profundo sentimento de tristeza pelo Afeganistão", escreveu na rede social Twitter.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond