O Departamento de Comércio de Pequim, na China, pediu aos importadores que evitem comprar alimentos congelados a países que estejam a enfrentar surtos graves de covid-19.

A medida surge depois de terem sido detetados vestígios do novo coronavírus em produtos alimentares que chegaram à China.

A alfândega e as autoridades detetaram por várias vezes a presença do novo coronavírus em alimentos importados congelados", disse o Departamento de Comércio Municipal de Pequim, num comunicado emitido às empresas importadoras, do qual a CNN teve acesso.