O Peru foi um dos primeiros países do continente Americano a adotar medidas rigorosas para prevenir a disseminação do novo coronavírus, com ordens para a população ficar em casa, recolher obrigatório e fecho de fronteiras. Posto isto, como é que se tornou um dos mais atingidos?

Esta segunda-feira, o Peru contava com mais de 123.900 casos confirmados por coronavírus e quase quatro mil mortes, ficando, na América Latina, apenas atrás do Brasil.

“Esta situação não é apenas uma urgência, mas uma catástrofe de saúde, definida como uma situação em que a pandemia ultrapassou a capacidade de resposta do setor da saúde”, disse à CNN espanhola Alfredo Celis, da Faculdade de Medicina do Peru.

De acordo com o médico peruano Dr. Elmer Huerta, a profunda desigualdade no Peru é um dos motivos.

“O que eu aprendi é que este vírus expõe as condições sócio económicas de um lugar”, disse o médico, citado pela CNN.

Muitos dos mais pobres no Peru não têm escolha a não ser sair das suas casas para ir trabalhar.

Por exemplo, apenas 49 por cento das famílias peruanas têm um frigorífico ou congelador (61 por cento nas áreas urbanas), de acordo com um censo de 2017. “E isso traduz-se na necessidade de muitos terem que ir aos mercados diariamente comprar a sua comida”, sublinhou Huerta.

Recorde-se que, em meados de abril, o país estava em estado de emergência, mas as filas nos mercados eram intermináveis. Embora a população usasse máscara, o distanciamento social parecia impossível.

Nessa altura, o número de casos confirmados de coronavírus no país era de pouco mais de 10 mil. Hoje, é 10 vezes maior.