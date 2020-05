Numa altura em que Itália, um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus , está a tentar reerguer-se, um homem teve um gesto que está se está a tornar viral.

Em Perugia, um cliente pagou um café com uma nota de 50 euros e recusou-se a aceitar o troco.

O dono do estabelecimento confessa que não estava à espera deste gesto.

Ele veio com a família, foi um belo gesto. Toda a gente que me conhece sabe quão é difícil eu ficar sem palavras. Mas esta manhã não consegui dizer nada, apenas um obrigado", revelou Mirko Urbani, o dono do estabelecimento, citado pelo Corriere dell'Umbria.