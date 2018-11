Um Boeing 737 da transportadora aérea do Peru derrapou numa pista do aeroporto em La Paz, capital da Bolívia, depois de uma falha no trem de aterragem.

De acordo com a agência de notícias estatal boliviana ABI, o equipamento avariou-se quando o aparelho iniciou a aterragem, quinta-feira de manhã, no aeroporto de El Alto.

O avião que provinha de Lima, capital do Peru, bateu com a cauda no pista, mas nenhum dos passageiros a bordo nem os membros da tripulação ficaram feridos. A agência noticiosa ABI refere que havia 122 passageiros a bordo, enquanto a Peruvian Airlines afirma que eram 120.

A aeronave bloqueou a pista durante várias horas e só foi possível retirá-la com a ajuda de um guindaste, disseram as autoridades.

O incidente obrigou a fechar a pista de aterragem e provocou cancelamentos e atrasos de voos.