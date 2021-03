Um desastre aéreo matou cinco pessoas esta segunda-feira no Alasca. Entre as vítimas mortais da queda de um helicóptero está Petr Kellner, dono do PPF Group, empresa de investimento de capitais, e que era o homem mais rico da República Checa.

A informação foi confirmada pela própria empresa, que adiantou ainda que o acidente está sob investigação. Petr Kellner tinha 56 anos.

O helicóptero pertencia a uma empresa turística, e as vítimas mortais são guias e hóspedes de um hotel local. Do acidente sobreviveu uma pessoa, que está ferida gravemente, embora estável, no hospital de Anchorage.

As restantes vítimas foram identificadas como Gregory Harms, de 52 anos, Benjamin Larochaix, de 50, Sean McMannany, de 38 e Zachary Russel, de 33, que era o piloto.

Os turistas estavam alojados no Tordrillo Mountain Lodge. Em declarações à agência Associated Press, Mary Ann Pruitt referiu que o guia, Gregory Harms, era experiente naquela zona: "Era um dos guias mais experientes na área".

Sean McMannany era guia há mais de 10 anos, trabalhando para o lodge nos últimos cinco.

Segundo referiu Mary Ann Pruitt, Petr Kellner era um hóspede habitual no local.

The five passengers included three guests and two guides from Tordrillo Mountain Lodge, said company spokesperson Mary Ann Pruitt.