Imagens partilhadas nas redes sociais captaram o momento em que uma cadela correu para o pé de dois homens e lhes ‘pediu’ para ajudarem a salvar a sua cria que tinha caído num poço de alcatrão.

O caso ocorreu na região de Yakutsk, na Rússia. No vídeo, é possível ver a cadela a choramingar e a correr em círculos à volta dos dois homens. Reparando na aflição do animal, as duas pessoas decidiram seguir a cadela até encontrarem a cria presa num buraco e coberta em alcatrão.

A cadela estaria presa há dois dias e, quando os homens a conseguiram retirar, mal se conseguia mexer. Ao ver o estado do pequeno cão, as duas pessoas telefonaram para os serviços de emergência e uma equipa de resgate veio assisti-las no local.

Enquanto a equipa de resgate não chegava, os homens - os irmãos Vasily e Boris Krymkov - começaram a limpar a cria, observados atentamente pela mãe preocupada.

Primeiro usaram diesel para remover o alcatrão e, após, lavaram o cão nas águas de um rio próximo.

Depois de a equipa de resgate chegar, os cães foram levados para uma instituição de caridade.