O comissário europeu do Comércio, o irlandês Phil Hogan, apresentou esta quarta-feira a sua demissão do cargo após ter violado regras de contenção contra a covid-19, ao ter participado num jantar na Irlanda com mais de 80 pessoas.

Esta noite apresentei a minha demissão como comissário europeu para o Comércio à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen”, anunciou Phil Hogan numa declaração oficial divulgada pelo executivo comunitário.

Estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia relativa à minha recente visita à Irlanda estava a ser uma distração do meu trabalho como comissário europeu e iria afetar o meu papel nas peças-chave que se seguiriam”, acrescentou o responsável irlandês.

Caso a demissão seja aceite pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta será a primeira ‘baixa’ no colégio de comissários que entrou em funções no final do ano passado, e vem no seguimento do caso designado como ‘Golfgate’, um polémico jantar organizado por um clube de golfe irlandês que juntou mais pessoas do que as permitidas pelas autoridades irlandesas para ajuntamentos em altura de pandemia.

O irlandês Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e, na quarta-feira da semana passada, participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira.

Na terça-feira, Phil Hogan tinha admitido, numa entrevista a um canal irlandês, que a sua presença neste jantar na Irlanda sem cumprimento das restrições contra a pandemia de covid-19 foi um "erro" que o enfraqueceu em Bruxelas.

Pressionado internamente Irlanda para apresentar a sua demissão – pelo primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, e pelo vice-primeiro-ministro, Leo Varadkar –, Phil Hogan esteve no centro de mais polémicas por ter sido apanhado ao telefone pela polícia enquanto conduzia, dois dias antes do jantar.