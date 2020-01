As autoridades de Phoenix, nos Estados Unidos, detiveram esta terça-feira um casal depois de encontrarem restos de um esqueleto humano dentro da sua casa.

Rafael Loera, de 56 anos, e Maribel Loera, de 50, tinham perdido a custódia dos três filhos há pouco tempo e são acusados de abuso infantil.

A história macabra começou no dia 20 de janeiro quando a polícia de Phoenix recebeu uma chamada de uma menina de 11 anos a dizer que estava sozinha em casa. Quando chegaram ao local, as autoridades realizaram análise à menina e “descobriram vestígios de abusos”, diz o comunicado do Departamento de Polícia de Phoenix.

A criança foi posta sob custódia do Departamento de Segurança Infantil do estado do Arizona.

Segundo a polícia, Departamento de Segurança Infantil descobriu que na mesma casa viviam outras duas crianças, de 4 e 9 anos, também elas vítimas de abusos.

As três crianças estão em segurança”, afirmou esta quarta-feira a porta-voz da polícia de Phoenix, a Sargento Maggie Cox.

Cerca de uma hora depois de as outras duas crianças serem retiradas de casa, um vizinho telefonou às autoridades e comunicou que estava uma nuvem de fumo a sair da casa dos pais acusados.

Quando os bombeiros de Phoenix extinguiram o incêndio, descobriram vestígios de esqueleto humano dentro da casa.

Ao receber esta informação, a polícia cumpriu o mandado de detenção do casal que será ouvido em tribunal no dia 5 de fevereiro.

As autoridades ainda não conseguiram identificar se os restos de esqueleto humano pertencem a uma criança ou a um adulto.