Pippa Middleton, irmã mais nova de Kate, foi mãe pela primeira vez, de acordo com a agência de notícias Reuters.

A cunhada do príncipe William deu à luz um rapaz, com cerca de 3,6 kg, na segunda-feira, no Lindo Wing em Paddington, Londres, o mesmo hospital onde Kate teve os três filhos.

Uma porta-voz do casal disse à imprensa que o menino nasceu com 3,6 kg e que "tanto a mãe como o bebé estão bem".

Num curto comunicado, o palácio de Kensington afirmou que "o duque e a duquesa de Cambridge estão felicíssimos pela Pippa e pelo James".

Na sexta-feira, os recém pais estiveram no casamento de Eugenie de York.

Pippa Middleton, 35 anos, casou com o economista James Matthews no ano passado, mas desde 2011 que está debaixo dos holofotes da imprensa britânica, depois de ter dado nas vistas como dama de honor no casamento de Kate e William.