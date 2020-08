São convidadas indesejadas e as autoridades norte-americanas estão a tomar medidas extraordinárias para combater o problema. Cinco mil pítons birmanesas foram removidas do Parque Nacional de Everglades, na Florida, nos Estados Unidos.

De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Florida, há anos que a praga de serpentes píton ameaça a fauna local daquele estado.

“A Florida está agora a fazer, mais do que nunca, tudo o que é possível para eliminar as pítons de Everglades e proteger o ecossistema para as próximas gerações”, acrescentou.