Chegam em pequenos pacotes sem terem sido pedidas e sem que a etiqueta explique de que planta se trata. O mistério das sementes que têm chegado da China aos EUA por correio está a intrigar a população de Virginia, nos EUA, e já levou as autoridades a pedirem aos residentes que não plantem estas sementes.

Outros estados norte-americanos, como Kansas, Kentucky, Ohio, Carolina do Sul e Washington, emitiram alertas para o mesmo tipo de pacotes que, segundo a CNN, as autoridades suspeitam que se possam tratar de espécies invasivas.

"As espécies invasoras causam estragos no meio ambiente, deslocam ou destroem plantas e insetos nativos e danificam severamente as plantações", alertou o departamento para a Agricultura e Serviços aos Consumidores num comunicado divulgado na passada sexta-feira.