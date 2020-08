A autoridade responsável pela aprovação de medicamentos nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) emitiu, este domingo, uma autorização de urgência para um tratamento com plasma convalescente para a Covid-19. A FDA diz que “os benefícios conhecidos e potenciais superam os riscos conhecidos e potencias do produto”.

De acordo com a CNN, que cita a FDA, mais de 70 mil pacientes já foram tratados com o plasma de doentes convalescentes, que estiveram infetados e recuperaram da doença.

Hoje, tenho o prazer de fazer um anúncio histórico na nossa batalha contra o vírus da China e que irá salvar inúmeras vidas. A decisão que tomámos hoje vai aumentar drasticamente o acesso a este tratamento”, disse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em conferência de imprensa.

A FDA sempre se mostrou relutante em avançar com uma autorização para um tratamento em massa com plasma convalescente. Na semana passada, Trump acusou responsáveis das autoridades de saúde dos Estados Unidos de agirem com motivações políticas, no que toca à questão do plasma convalescente. Este domingo, na conferência de imprensa, quando questionado porque é que a FDA ainda não tinha aprovado o tratamento no país, Trump voltou a dizer que os motivos eram políticos.

Fonte da administração Trump citada pela CNN adianta que a FDA teve em conta dados adicionais para rever a decisão.

Especialistas mundiais mostram-se contudo reticentes e alertam que é preciso ter mais dados e mais concretos para ter a certeza da eficácia do tratamento na pandemia.