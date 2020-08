Investigadores brasileiros anunciaram a patente de um estudo com plasma de cavalo que produziu anticorpos até 50 vezes mais potentes contra a covid-19 do que os humanos infetados pela mesma doença.

“Depois de 70 dias, os plasmas de quatro dos cinco cavalos do Instituto Vital Brazil, no Rio de Janeiro, inoculados em maio de 2020 com a proteína S recombinante do coronavírus apresentaram anticorpos neutralizantes 20 a 50 vezes mais potentes contra o novo vírus do que os plasmas de pessoas que tiveram a doença”, informou o Instituto Vital Brasil, instituição científica ligada ao governo do Rio de Janeiro.