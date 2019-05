Um chuveiro de plástico foi retirado do estômago de um golfinho, que foi encontrado morto, na semana passada, numa praia da Florida, nos Estados Unidos.

A notícia foi divulgada pela Comissão de Conservação de Peixes e da Vida Selvagem da Florida, que partilhou, ainda, na sua página no Facebook a imagem do golfinho e do conteúdo do seu estômago.

O animal, com mais de dois metros de comprimento, deu à costa, já morto, na praia da vila de Fort Meyers, e a necrópsia efetuada revelou a existência de um chuveiro de plástico com mais de 60 centímetros na sua barriga.

Em menos de um mês, é o segundo golfinho a ser encontrado naquela zona com o estômago cheio de plástico.

No passado dia 23 de abril, uma fêmea deu à costa, ainda moribunda, depois de ingerir um pedaço de balão e dois sacos de plástico.

As suas ações podem fazer a diferença. Proteja e descarte corretamente o lixo, participe em limpezas de praia e partilhe informação sobre como reduzir o lixo marinho”, alertou a agência governamental.

Nos Estados Unidos, apenas Havai, Califórnia e Nova Iorque proibiram o uso de sacos de plástico.