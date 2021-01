Portugal apresentou, em 2018, uma taxa de reciclagem de embalagens de plástico de 33,9%, abaixo dos 41,5% da média da União Europeia (UE), mas com mais de um terço destes resíduos reutilizados, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

A maior taxa de reciclagem de resíduos de embalagens plásticas em 2018 foi registada na Lituânia (69,3%), à frente da Eslovénia (60,4%, dados de 2017), Bulgária (59,2%), República Checa (57,0%), Chipre (54,3%), Eslováquia (51,4%) e Espanha (50,7%).

