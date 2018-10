Pelo menos 20 pessoas morreram hoje num acidente provocado pelo rebentamento de um pneu de um camião na província de Limpopo, no norte da África do Sul, divulgaram os serviços de socorro do país.

Mais de 20 pessoas morreram e outras cinco ou seis estão feridas", disse à agência France-Presse o porta-voz do serviço privado de ambulâncias ER24.

Segundo o ministro provincial dos Transportes, Makoma Makhurupetje, o acidente envolveu vários veículos.

Um pneu de um camião rebentou. Infelizmente, saltou para o sentido inverso, atingindo outros quatro veículos, entre os quais um pequeno autocarro", acrescentou Makhurupetje.

Embora tenha uma das redes rodoviárias mais desenvolvidas do continente, a África do Sul conta com uma elevada taxa de mortalidade nas estradas.

Altas velocidades, veículos em mau-estado e a não utilização do cinto de segurança são apontados como principais fatores para esta situação.