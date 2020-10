A Coreia do Norte pediu aos seus cidadãos para não saírem de casa, temendo que a “uma nuvem de poeira amarela” vinda da China possa levar o novo coronavírus para o país.

A televisão norte-coreana, controlada pelo estado, fez na quarta-feira vários avisos meteorológicos especiais, alertando que o país seria atingido por uma “poeira amarela” no dia seguinte.

As ruas de Pyongyang terão ficado vazias, uma vez que todos os trabalhos ao ar livre foram proibidos.

A tempestade de poeira, que não é mais do que areia dos desertos da Mongólia e da China, costuma atingir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em certas alturas do ano.

Até ao momento, não há nenhuma relação direta conhecida entre as nuvens de poeira sazonais e a covid-19. No entanto, a Coreia do Norte não é o único país a sugerir essa ligação.

A BBC observa que o Turquemenistão também alegou que a “poeira carregada de vírus” foi a razão pela qual os cidadãos foram instados a usar máscara. Algumas embaixadas também emitiram alertas, uma delas foi a russa.

A Coreia do Norte diz que está “livre” do novo coronavírus, mas está em alerta máximo desde janeiro. As fronteiras estão fechadas e há restrições à circulação.

Perante a “ameaça” das poeiras, um membro do governo norte-coreano disse em entrevista que “todos os trabalhadores devem reconhecer claramente o perigo de invasão de vírus maliciosos”.

É certo que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos já afirmou que o novo coronavírus pode permanecer no ar “durante horas”, mas também já disse que é “extremamente raro” alguém ser infetado dessa maneira - especialmente ao ar livre.

Os especialistas alertam que o principal modo de transmissão do vírus é o contacto físico próximo e reforçam que, ao mesmo tempo que se deve manter um distanciamento físico seguro, é importante a lavagem frequente das mãos.