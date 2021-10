Um jovem de 19 anos acabou detido após apalpar uma mulher enquanto esta andava de bicicleta, na passada quarta-feira. O assédio ocorreu no estado do Paraná, no Brasil.

A Polícia Civil brasileira deteve o suspeito horas depois do crime, tendo apreendido o veículo e identificado os outros três passageiros da viatura.

A vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros, mas o vídeo da ocorrência tornou-se viral nas redes sociais, onde está a ser visto como crime e um ataque à igualdade de género.