Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, esta terça-feira à tarde, na sequência de um ataque por arma branca, na cidade de Marselha, sul de França. As informações são avançadas pela AFP.

O homem atacou duas pessoas num elétrico e outras duas no meio da rua, uma delas ficou ferida com gravidade.

O atacante foi baleado e morto pela polícia, garante a agência Reuters.

Multiple ambulances arrived at the scene in #Marseille, #France after a man stabbed and wounded 5 people

The attacker was shot and neutralised by police forcespic.twitter.com/IxVOdA6dhn

— EHA News (@eha_news) 19 de fevereiro de 2019