Um polícia na Florida foi despedido depois de prender duas crianças de seis anos que estavam a fazer uma birra na escola.

A ação provocou uma onda de indignação e uma investigação interna na polícia de Orlando.

O chefe da polícia de Orlando, Orlando Rolón, disse, esta segunda-feira, que o incidente fê-lo sentir-se "doente", especialmente depois de ter descoberto que as crianças, estudantes na academia Lucious and Emma Nixon, tinham sido colocadas no banco de trás do carro da polícia.

Quando soube disto pela primeira vez, ficámos todos em choque sem conseguir conceber a ideia de uma criança de seis anos ser posta no banco de trás de um carro da polícia. Ainda está a ser chocante para nós", disse Rolón numa conferência de imprensa.

“Hoje, foi claro para mim, quando cheguei ao trabalho, que não tinha outro remédio senão despedir o polícia”, afirmou, ainda, Rolón sobre Dennis Turner, que estava de serviço na escola quando algemou as crianças e as levou até à esquadra da polícia, em situações distintas.

Segundo o departamento da polícia, a detenção de qualquer pessoa com menos de 12 anos requer a aprovação do comandante de serviço. Esta aprovação não foi dada no caso de Kaia Rolle, uma das crianças.

Num comunicado à CNN, o departamento da polícia disse que a “aprovação não foi dada e o processo contra a criança de seis anos foi imediatamente parado". "A criança regressou à escola antes de dar entrada no Centro de Avaliação Juvenil.”

No entanto, no caso da outra criança detida, “o encarregado pelo transporte não soube que a aprovação do comandante de serviço não foi dada" e foi processada através do Centro de Avaliação Juvenil, tendo sido entregue à família pouco depois.

O chefe da polícia falou brevemente sobre o histórico de detenções de menores do polícia, dizendo que o mesmo esteve envolvido num incidente pessoal com o seu filho há uns anos.

De acordo com um artigo do jornal Orlando Sentinel, de 1998, o políca, na altura com 37 anos, foi acusado de abuso infantil depois de a polícia de Orlando ter encontrado feridas e nódoas negras no seu filho de sete anos.

Segundo as autoridades, Turner atacou a criança depois de ela ter trazido uma má nota da escola. Numa entrevista com o jornal na altura, Turner defendeu-se: “Não deixem que isto vos impeça de disciplinarem os vossos filhos.”

A procuradora do Estado da Florida, Aramis Ayala, disse, esta segunda-feira, que se recusava a avançar com o caso contra as crianças.

“Recuso-me a desempenhar qualquer papel na espiral escola-prisão”, comentou Ayala, afirmando que “estas crianças têm se ser protegidas, acarinhadas e disciplinadas fora do sistema judicial”.

A avó da menina de seis anos que foi detida, Meralyn Kirkland, disse ao canal WFLA que foi chamada à escola e que lhe disseram que a neta foi presa depois de ter feito uma birra. Afirmou também que a neta teve de tirar fotografias e deixar as impressões digitais na esquadra.

Unbelievable! Stop the criminalization of black youth in schools! A 6 year old with sleep apnea was handcuffed, arrested, and charged with battery over a tantrum at her elementary school. Read more: https://t.co/3AB5QQfKUd pic.twitter.com/QDdlYvicfj — Team Roc (@teamroc) September 22, 2019

A avó explicou que a criança sofre de apneia e, quando se sente exausta, faz birras na sala de aula. Segundo a WFTV, a criança deu um pontapé a um dos trabalhadores da escola.